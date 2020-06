Des masques arrivent par milliers et de nouvelles initiatives s'ajoutent ou prennent le relais d'autres.

Le travaille des autorités communales courcelloises se poursuit afin d'aider au mieux les citoyens dans l'acquisition de masques en tissus.

Cette semaine, c'est une nouvelle fabrique de masques en tissus qui s'est mise en route en collaboration avec le Plan de Cohésion Local (PCS). L'appel lancé aux couturières chevronnées et occasionnelles en début mai aura donc porté ses fruits puisque la cellule a déjà accompli un travail remarquable. "Depuis l’appel lancé en parallèle, plus de 3300 masques adultes ont été confectionnés. Ils ont été également lavés à 60°C, repassés, emballés séparément et sont aux normes. L’équipe du PCS, de son côté, réalise actuellement des barrettes afin de palier au problème des masques dont l’élastique serait trop serrante. Ce qui permettra de soulager la pression sur les oreilles. Il est prévu d’en fabriquer 900. C’est actuellement en cours de réalisation. Lorsqu’elles seront terminées, elles seront annexées aux masques de taille XL", nous communique-t-on.

Le travail de la cellule PCS s'ajoute aux autres initiatives citoyennes qui ont été lancées dès l'annonce de l'épidémie à la mi-mars et réalisés des milliers de masques.

Des masques communaux ont également été remis aux citoyens via des toutes boites.

A côté des initiatives citoyennes ou communales, il est également possible, depuis le 15 juin de se procurer des masques fournis par le gouvernement fédéral via les pharmacies. Le retrait de ceux-i se fait suivant une répartition des âges.

Afin d'utiliser correctement les différents masques reçus, il est important de se référer aux notices d'emploi car tous ne s'entretiennent pas de la même manière.

La Ville rappelle également l'importance de respecter les gestes barrières.