C'est une bonne nouvelle pour les Courcellois amoureux de la nature. La commune vient d'établir une convention afin de réaliser des aménagements dans le parc communal. C'est suite à un appel à projet que la commune de Courcelles a été sélectionnée pour l'édition 2021-2022.

Grâce à ce partenariat, une parcelle du parc communal de Courcelles sera mise à disposition de Natagora pour y réaliser des aménagements durant une période d'environ 18 mois. Il est notamment prévu la remise en état de la prairie fleurie et de la mare du parc communal, l’entretien et/ou la création de vergers, de haies champêtres et comestibles, la création d’une mare de plus petite taille et d’une spirale à aromatiques. A terme, les aménagements recevront une labellisation (dans le courant de l’été 2022) et un événement annuel participatif sera proposé chaque année pour en assurer la pérennité.