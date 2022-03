Ce samedi matin, un accident aux graves conséquences s'est produit au carrefour formé par la rue de la Croisette et la rue de la Soupe. Il s'agit d'une énième collision lors de laquelle les personnes impliquées ont été emmenées d'urgence en milieu hospitalier.

Suite à cela, la députée-bourgmestre courcelloise Caroline Taquin a pris une mesure d'urgence afin de mettre un terme à cette situation. La rue de la Soupe est désormais en sens unique. "Je constate qu'à chaque accident, un véhicule provenant de la rue de la Soupe est impliqué alors qu'il y a un panneau "céder le passage". Je ne vais pas laisser passer le week-end et je prends un arrêté de police. La décision est donc de mettre une partie de la rue de la Soupe en sens unique pour qu'elle ne puisse plus déboucher sur la rue de la Croisette."

Cette dernière rue étant régionale, la bourgmestre va très prochainement rencontrer les services régionaux compétents en la matière afin de faire le point sur les différentes problématiques à Courcelles. Pour l'élue locale, placer un panneau stop n'est pas une bonne option. "Pour l'instant un arrêté de police et au prochain collège il passera en ordonnance. A terme, la portion entre la rue de la Soupe et la rue de la Croisette jusqu'au carrefour suivant restera en sens unique. Il sera possible de rejoindre la régionale du côté de l'ancienne gare de Trazegnies."