Des aides financières et logistiques en soutien aux commerces locaux.

C'est une nouvelle mesure qui s'ajoute aux précédentes à destination des commerçants. Une cellule spéciale a notamment été mise en place afin que les 400 commerçants soient contactés personnellement afin de répondre à leurs questions et leur venir en aide en cas de besoin.

Outre l'information régulière concernant les différentes mesures mises sur pied pour les commerçants, les autorités communales via l'échevin du commerce, Joël Hasselin, ont planché sur des aides financières concrètes à apporter aux commerçants locaux. Dans cet esprit, il a été possible de supprimer des taxes concernant les enseignes, les terrasses et les débits de boissons. Ces sommes représentaient en 2019 quelque 57.621 euros.

"Nous avons également travaillé sur la communication concernant les commerces qui travaillaient en take-away ou qui étaient autorisés à ouvrir, en partageant leurs publicités sur la page "commerces Courcelles" afin de toucher un plus large public. A l’occasion de la fête du muguet mais aussi des fêtes des mères et des pères, de nombreuses publications ont été partagées afin de donner des idées cadeaux aux citoyens. Les commerçants en ont été ravis et salué notre action avec enthousiasme."

En plus d'un soutien financier et conscients des coûts à allouer à la mise en conformité de certains commerces et restaurants, il a été consenti une aide logistique. "Une distribution de matériel de protection est en cours dans le secteur de l’Horeca et des métiers de contact, depuis ce matin. Ceux-ci (117 commerces) recevront tous 50 masques chirurgicaux, 5 visières EPI, 2 gels hydroalcooliques (500 ml) et 2 alcools ménagers (500 ml)."

Désirant apporter son soutien aux commerçants, l'équipe de la bourgmestre Caroline Taquin réfléchit aux éventuelles aides et autres pistes encore réalisables en fonction des finances disponibles.