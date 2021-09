C’est la rentrée ! En ce début d’année scolaire, les élèves des écoles de Courcelles et d’ailleurs ont repris le chemin des bancs. Avec la rentrée, la problématique de la sécurité aux abords des écoles est au coeur des préoccupations des autorités communales. Cette sécurité passe par un stationnement en accord avec les règles de la sécurité routière.

A Courcelles, on a lancé une campagne de sensibilisation et de prévention menée, pendant un mois, par les gardiens de la Paix-Constatateurs en collaboration avec la Zone de police des Trieux.

Pour les autorités communales courcelloises, il est nécessaire d’aller au-delà des mesures déjà prises comme les plateaux surélevés, signalisations renforcées, présence des figurines « Arthur et Zoé » et autres radars préventifs afin de faire cohabiter au mieux l’ensemble des usagers de la route.

L’objectif de cette action : endiguer les comportements dangereux et rappeler les règles de conduite et de savoir-vivre aux abords des écoles. L’opération porte également sur le volet contraventionnel en soulignant que le respect des passages piétons, des panneaux de signalisation et du stationnement sont autant d’exemples positifs pour nos enfants et qu’un comportement, de prime abord anodin tel que stationner en double file ou l’usage du téléphone portable l’espace d’un instant à proximité d’un lieu fréquenté par les enfants, peut avoir des répercutions graves.

Concrètement : un dépliant informatif reprenant les règles de stationnement sera déposé sur le pare-brise des véhicules… avec en bonus un porte-clé pour les bons élèves.

"Force est de constater que certaines mauvaises habitudes ont la vie dure : voitures de parents d’élèves stationnées sur les passages piétons ou sur le trottoir, en double file, débarquement des enfants côté chaussée au lieu du côté trottoir, non-port de la ceinture de sécurité, vitesse inadaptée,… ces stationnements irréguliers relèvent d’une forme d’incivilité qui est d’autant plus dangereuse à proximité des écoles. Cette campagne a pour but de faire prendre conscience aux automobilistes et parents d’adopter un comportement responsable afin de garantir la sécurité des enfants et des usagers de l’espace public mais également de redoubler d’attention aux abords des établissements scolaires en levant le pied," réagit Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, en charge de la sécurité