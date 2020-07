Les autorités communales courcelloises ont pris des mesures afin d'aider les citoyens et les commerçants dans cette période très difficile.

Les aides proposées consistent en chèques achats et de primes diverses.

"Les citoyens de plus de 18 ans recevront par voie postale un chèque de 10 € (bon d’achat) à utiliser dans les commerces et établissements horeca courcellois participants et les jeunes de moins de 18 ans recevront par voie postale deux chèques d'une valeur forfaitaire de 20 € chacun."

Les moins de 18 ans n'ont pas été oubliés. "Le 1er chèque à destination des enfants en âge scolaire pour l'achat tout équipement scolaire ou de matériel de puériculture. Le 2ème chèque à destination des enfants de moins de 3 ans pour des "activités sportives ou mouvements de jeunesse." ou du matériel de puériculture."

Les chèques et sont a utiliser avant le 30 novembre 2020.

Suivant la phase à laquelle les commerçants et le secteur Horeca a repris, une prime sera accordée. "Les commerces, les établissements horeca et les commerces ambulants Courcellois recevront une prime sur demande au Collège communal d’un montant forfaitaire de 300 à 500 €, selon la phase à laquelle ils ont repris leurs activités."

Phase 1 : 300 € - phase 2 : 400 € - phase 3 : 500 €

Les taxis basés sur l'entité pourront percevoir, après demande au Collège communal, une prime forfaitaire de 300 euros. Les forains domiciliés à Courcelles peuvent aussi prétendre à une prime de 600 euros après en avoir introduit la demande au préalable.

Les demandes pour ces différentes primes doivent être introduite avant le 31 octobre 2020.

Les sociétés folkloriques, les clubs sportifs et équestres courcellois recevront également sur demande, une prime (bon d’achat) d’un montant forfaitaire de 500 €.

Les demandes sont à introduire avant le 15 septembre 2020.

La députée-bourgmestre Caroline Taquin est satisfaite que la commune puisse aider ses citoyens et commerçants. "Après un soutien accru au personnel de soins de santé, aux personnes à risques, aux acteurs de la crise, nous devions envisager les aides sociales. Le temps de l'analyse sans précipitation était indispensable afin de décider de ces aides sociales et économiques afin de permettre et tenir les promesses car la crise aura des impacts pour le futur de finances communales et nous devons anticiper ce futur tout en gérant le présent qui plonge la population dans des difficultés que personne n'aurait pu anticiper."

De son côté, Joël Hasselin, l'échevin des Commerces, se dit satisfait également de pouvoir aider les commerçants, l'Horeca et les associations locales. "Très vite, nous avons décidé de supprimer les taxes qui touchent les commerçants et particulièrement le secteur Horeca. Soutenir nos citoyens et les acteurs qui font vivre Courcelles est essentiel. Nous devons les aider à tenir debout pour traverser la crise."

Informations et contacts : commerce@courcelles.be ou 071/466.909.