Les nouvelles mesures adoptées par la ministre de l'Enseignement restent en travers de la gorge de l'Echevin de l'Enseignement courcellois Johan Pétré. Cette mesure consistant à placer les académies de musique comme "activité extra-scolaire" risque de faire grand bruit tant la cohérence de cette décision est mise à mal.

Désormais, il est donc demandé aux enfants de moins de 13 ans de ne pratiquer qu'une seule activité par semaine. Il faudra, dès lors, faire un choix par exemple entre les scouts et le football... ou les cours de musique et autres arts de la parole. Une chose honteuse pour Johan Pétré également directeur d'école. "C'est impensable ce qui se passe actuellement. On arrive à trouver des solutions sanitaires en créant de l'anti social," s'insurge-t-il.

Selon l'élu, une telle mesure reste non seulement antisociale mais aussi inégale compte tenu du parcours d'études des différents professeurs d'académie. "C'est vraiment dire au gens que leurs enfants font partie d'un enseignement reconnu par des programmes et encadré par des enseignants avec un Master pour le plus part mais que tout cela est considéré comme de "l'extra scolaire"."