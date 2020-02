La commune s'engage avec promouvoir le wallon et mettre en avant ses acteurs locaux.

Lors du dernier conseil communal, la commune de Courcelles à mis à l'ordre du jour et approuvé un projet de convention avec la Communauté Wallonie-Bruxelles dans le but de créer un label et de construire, grâce à cela, un réseau de communes labellisées. Dès lors, Courcelles s'engage à mettre sur pied une série d'actions concrètes dans le but de promouvoir les langues régionales présentes sur leur territoire, en l’occurrence ici le wallon.

Ces différentes actions de promotion du wallon seront réalisée en partenariat avec une acteur local, le Chadwe. L'une des activités, fruit de cette collaboration, est le concours de récitations wallonnes à destination des enfants de l'entité.

Ce projet de labellisation se veut double. D'un côté, il repose sur la signature d'une convention par laquelle la Commune s'engage à promouvoir le wallon. Et d'un autre côté, l'octroi d'un label par un Comité spécialement désigné. Celui-ci accompagne les autorités locales dans la mise en œuvre des actions pour lesquelles la ville s'est engagée.

L'attribution du label est lié à un système de points, accordés par la FWB sur base d'actions visant à promouvoir la langue régionale. Concrètement, la Commune doit récolter un minimum de 100 points répartis sur, au moins, 15 actions.

A l'initiative de Joël Hasselin, échevin de la Culture, le projet de la convention "Ma commune dit oui aux langues régionales" est fixée le 16 mai à Charleroi lors de la Fête aux langues de Wallonie 2020. "Le wallon fait partie intégrante de notre identité ! Ce label c’est l’opportunité de réaffirmer notre culture, d’entretenir, de développer le wallon, pour faire en sorte que les prochaines générations puissent continuer à être des passeurs de notre langue régionale qui fait partie intégrante de notre Histoire," explique l'échevin.

Afin de mettre en avant le wallon, la Commune s'engage non seulement à mener diverses actions comme la mise en place de panneaux à l'entrée de l'entité ainsi que des plaques de rues bilingues, à soutenir les différentes associations défendant déjà ce patrimoine linguistique mais également à mettre en place des animations au sein des écoles, de la bibliothèque, de la maison de repos du CPAS, du centre culturel, etc.

Cette défense de la langue passe aussi par l'affichage du label sur les véhicules communaux, l'attribution d'un prix et la rédaction d'articles en wallon dans le bulletin communal.

Via son échevin, Johan Pétré, les écoles ne sont pas en reste non plus car différentes actions de sensibilisation et des activités devraient y être organisées.