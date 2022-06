Il y a quelques jours, les plus prestigieux restaurants recevaient leurs étoiles du Guide Michelin. Il en est de même pour les communes s’investissant pour le sport. Courcelles s’est vue décernée sa première étoile de "Commune sportive".

Le 1er octobre dernier, un appel à candidatures avait été lancé par l’Adeps invitant les communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à concourir pour l’obtention du label "Communes sportives".

Parmi les lauréats, la Commune de Courcelles s’est distinguée en obtenant une étoile et compte bien aller chercher des étoiles supplémentaires. Obtenir ce label est donc une très belle reconnaissance vis-à-vis de la politique sportive communale. Il est également important de souligner la qualité et la richesse de l’offre sur le territoire de Courcelles, toutes disciplines confondues. "Nous sommes bien évidemment ravis d’obtenir cette distinction. Depuis 2012 nous développons une politique sportive complète pour tous. Nous sommes fiers de compter plus de 60 clubs de sports toutes disciplines confondues pour une commune de 31.000 habitants. Nous travaillons en transversalité avec l’ensemble des services pour offrir aux courcellois des installations sportives en nombre et de qualité. Outre les travaux des infrastructures sportives, il existe aussi des subsides à l’année octroyés aux clubs en ordre et répondant aux critères," explique Joël Hasselin, échevin des Sports de Courcelles.

Depuis quelques années, les projets liés au sport s’enchaînent. Du relighting des terrains de foot à la création d’espaces sports "en plein air" en passant par la réfection du hall omnisport ou encore de la transformation de l’ancienne piscine en salle destinée à la pratique du padel, la commune n’a cessé d’investir en répondant à bon nombre d’appel à projets et même sur fonds propres.

En ce qui concerne la pratique du padel, les amateurs de ce sport seront ravis d’apprendre qu’en plus des deux terrains intérieurs, deux nouveaux terrains extérieurs couverts vont être construits. "Nous allons offrir encore plus de terrain aux sportifs. Nous avons été la première commune à mettre, en tant que commune, des terrains à disposition des citoyens."

Les sportifs qui souhaitent utiliser les modules de sports extérieurs de cross fit training installés dans le parc communal (un module 4 faces) et à l’agora space de Souvret (un module 8 faces) peuvent maintenant bénéficier d’un coaching personnalisé grâce à une application gratuite qui leur est mise à leur disposition. "Airfit" est une application à télécharger. Une fois les paramètres personnels entrés, l’entraînement peut commencer. Un autre module est aussi disponible à Trazegnies pour les pratiquants du street work out.

Un nouveau complexe sportif doit aussi voir le jour sur le site du Six Perrier ainsi qu’un nouveau terrain de mini-foot synthétique à Trazegnies à côté du tout récent ballodrôme. Le revêtement du grand plateau du hall omnisports de Trazegnies va aussi bénéficier d’une rénovation totale.

L’un des derniers gros chantiers qui s’apprête à démarrer reste la nouvelle piscine à la rue Bronchain. Le permis d’urbanisme est attendu dans les prochains jours.

Le sport étant l’affaire de tous il n’y a pas que les sports qui sont reconnus par des fédérations qui bénéficieront d’un coup de pouce. "Toutes les salles de gym des écoles communales seront rénovées ainsi que les sanitaires. Il est important de mettre à disposition des infrastructures correctes," conclut Joël Hasselin.