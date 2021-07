A la vue des drames qui se sont déroulés ça et là à cause des inondations, les courcellois, relativement épargnés n'ont pu rester insensibles. Très vite, toute la commune s'est mobilisée.

Après s'être réunis en cellule de crise, les autorités locales ont investi la salle de Miaucourt afin d'organiser l'aide et la collecte des dons à partir de ce vendredi 16 juillet jusque dimanche 18 juillet à la salle de Miaucourt, Rue Paul Pastur 115 à Courcelles. Il est possible de déposer ces dons ce vendredi jusque 20h, samedi 17 juillet de 13h à 18h et dimanche 18 juillet de 8h30 à 13h. La suite sera envisagée.

Les citoyens peuvent y déposer vêtements, matériel de puériculture, lits de camp, lits d’enfants pliables, draps, couvertures, essuies, denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène, produits de nettoyage, raclettes, torchons, produits pour animaux, petits électros (gsm, chargeur,…), vaisselle, matériel d’emballage (caisses en carton solides),… La Commune recherche également des volontaires disponibles, disposant de camionnettes ou camions pour le transport.

Des dons financiers sont aussi possibles grâce à une collaboration avec le Centre culturel "La Posterie" au numéro de compte BE78001003570686. L’argent récolté pour les victimes de sinistres sera ensuite reversé aux services d’aide pour les sinistrés (Croix Rouge,…).

D'autres acteurs locaux ont également joué le jeu de la solidarité en faisant don par exemple de citerne d'eau de 25.000 l.