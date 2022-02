Quatre ans de prison sont requis contre Mickaël, pour plusieurs faits de violences physiques, psychiques et sexuelles.

L. C.

Salon le parquet, Mickaël est un sérieux danger pour les femmes qui le croisent sur la route de la vie. Le portrait du prévenu, dressé par la substitute Pied, est peu élogieux. Décrit comme dominant et manipulateur avec les femmes, Mickaël est poursuivi devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi pour des violences physiques, psychiques et sexuelles sur quatre victimes différentes, entre 2015 et 2020.

Ces quatre victimes ont, à un moment de leur vie, eu une relation avec Mickaël. Et à chaque fois, ce fut la même chose pour ces dernières: des coups, des harcèlements, des menaces. Pour l’une d’entre elles, des faits d’une autre gravité ont eu lieu. Le parquet estime que Mickaël a violé à plusieurs reprises la jeune femme en lui imposant des relations. La plaignante va encore plus loin et précise avoir subi une pénétration anale de force, avec une bouteille de Jack Daniel’s.

Des insultes et des photos dénudées

Mickaël a également cherché à revoir une de ses ex-compagnes, dès sa sortie de prison en mai 2015. "Il a notamment créé de faux comptes Snapchat ou est passé devant chez elle en faisant chauffer ses pneus. Mais elle n’a jamais réagi. Il y a encore eu des petits clins d’œil durant des réunions ou des messages. Mais toujours pas de réponse", confirme Me Brison, intervenant pour Me Gras en tant que partie civile dans le dossier.

Malheureusement pour la plaignante, Mickaël a travaillé pour la même société qu’elle et a profité de l’occasion pour la dénigrer. "Il y avait un groupe Messenger. Elle a été dénigrée devant des collègues et des supérieurs. Il a également menacé son fils." À bout trois ans plus tard, la jeune femme a finalement déposé plainte le 10/07/18.

Une autre femme, qui avait une liaison avec Mickaël, a également été victime d’un odieux chantage. "Il a menacé la victime d’envoyer des photos d’elle dénudées à son entourage si elle ne reprenait pas la liaison qu’elle avait interrompue en apprenant que le prévenu était en couple. La victime a tenu bon et le prévenu a mis ses menaces à exécution", souligne le parquet.

La dernière personne membre de cette trop longue liste de victimes est l’actuelle compagne de Mickaël, victime de coups. Cette dernière a notamment reçu un GSM envoyé par le prévenu à l’arcade sourcilière.

De vives inquiétudes

Compte tenu de ces nombreux faits, le parquet se montre particulièrement inquiet. Il faut dire qu’en plus, ce n’est pas la première fois que Mickaël se retrouve confronté à des ennuis judiciaires. Par le passé, il fut déjà condamné pour, notamment, produits stupéfiants. Une peine de 4 ans de prison est requise. "Il veut continuer à posséder les femmes et ne veut pas lâcher le contrôle sur ces dernières."

Me Beghain, à la défense, plaide une mesure d’absorption avec des jugements déjà prononcés par son client pour sanctionner ces nouveaux faits. L’avocate a souligné le changement de personnalité de Mickaël "Il n’est plus du tout le même homme. Il a saisi la chance du juge d’instruction et a arrêté sa consommation de cannabis et de whisky."

Une mise en continuation aura lieu la semaine prochaine.