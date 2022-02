Plus que jamais, la crise Covid a mis en avant les inégalités entre les citoyens en matière de maîtrise des outils informatiques.

C'est en partie pour lutter contre cette fracture numérique que la commune de Courcelles a ouvert, en collaboration avec le Centre Culturel "La Posterie", un EPN Espace Public Numérique. Celui-ci a été installé dans un bâtiment communal bien connu « La Maison du Sabotier » à Courcelles. L'EPN, ouvert depuis ce lundi 14 février est accessible à tous les courcellois sans distinctions. "Pour un accès égal aux droits, il faut réduire la fracture numérique et l’EPN en est le meilleur remède ! De plus en plus de démarches quotidiennes demandent un accès au Web et une connaissance aux outils numériques. Pourtant surfer sur la toile ne va pas de soi encore pour bon nombre de personnes, sans parler de payer ses factures via des applications bancaires ou postuler en ligne ou simplement pouvoir bénéficier d’un accès payant chez soi à Internet," explique Joël Hasselin, Echevin de l’EPN et des nouvelles technologies.

Dans le bâtiment récemment rénové, du matériel est mis à disposition comme des PC, des PC Portable, des tablettes, des écrans ou encore des tableaux interactifs. Les personnes souhaitant disposer du matériel peuvent également profiter d'un accompagnement se présentant sous différentes formes comme l'initiation à la bureautique/informatique, à Internet et aux Smartphones/tablettes, l'initiation à certaines applications utiles à la gestion quotidienne, l'initiation à l’informatique aux élèves courcellois, des ateliers pour les plus jeunes, une aide à la réalisation de CV, lettre de motivation et à la recherche d’emploi, des ateliers multimédias (photos, vidéos, jeux vidéos, arts numériques, …).

L'accompagnement est possible grâce à un encadrement professionnel principalement issus de la Posterie, mais également des bénévoles de l’ASBL CIPOS.

La commune met donc à disposition le bâtiment du Sabotier qui a été rénové en profondeur (toiture, stabilité, mise en conformité, escalier de secours, restauration intérieure et aménagement des abords), ce bâtiment historique répond parfaitement aux critères de par sa configuration et sa situation géographique, facile d’accès.

Au niveau des travaux intérieurs et extérieurs de la maison du Sabotier, c’est un budget total d’environ 195.000 euros qui a été investi. Pour le matériel informatique, c’est un investissement communal de 12.000 euros pour l’ensemble des supports numériques qui a été réalisé dont 3.700 euros pour le mobilier, le tout installé par les agents communaux. A cela vient s’ajouter un subside de 15.000 euros de la Région obtenu par le Centre culturel dans le cadre du label obtenu et 5.000 euros de la Posterie pour l’achat de logiciels notamment.

"L’âge, le niveau d’étude, l’origine ethnique, le handicap, la précarité sont autant de facteurs conduisant à la fracture numérique. A ces variables s’ajoutent des inégalités liées à l’accès à l’outil informatique et à une connexion internet ou bien liée à la connaissance de l’outil. Il est important de rappeler que le non-accès aux moyens de communications numériques fixes et mobiles est un facteur aggravant d’exclusion et un frein réel à l’insertion. Tout le monde ne peut compter sur un proche pour lui venir en aide. Notre rôle en tant que service public est aussi d’accompagner ces publics vulnérables afin qu’ils puissent retisser le lien social," conclut Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre de Courcelles.