Vers 3 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, la police de la ZP Brunau était en patrouille dans son secteur: les inspecteurs quittaient Viesville pour se diriger vers l'autoroute et vers Fleurus, quand est arrivé à leur gauche un véhicule de couleur grise, lancé à vive allure.

La patrouille donne injonction de s'arrêter, mais le véhicule - une Peugeot 407 berline - prend la fuite. Une course-poursuite s'engage: les fuyards, deux à bord de la voiture suspecte, foncent dans les petites rues pour semer la police. Soudain, dans la rue "sous le Bois", bordée d'arbres des deux côtés, le véhicule est apparemment à près de 150km/h quand il dévie sur sa gauche et percute violemment un poteau de signalisation. Il décolle sur un talus, percute plusieurs arbres dans sa course, avant de s'immobiliser sur le flanc.

© FVH

Les pompiers de Jumet sont intervenus sur place, avec deux ambulances et deux SMUR. Un premier blessé est extrait du véhicule, grièvement blessé, et emmené en milieu hospitalier par l'équipe médicale. Un second est par contre recroquevillé dans l'habitacle, hors d'atteinte: les pompiers ont dû le désincarcérer: les secours l'ont alors pris en charge pendant près d'une demi-heure sur place avant de l'emmener à l'hôpital également, dans un état jugé critique.

La police locale des Trieux, en renfort, et la patrouille de Brunau, ont alors fouillé le véhicule pour essayer de déterminer la raison de la fuite: ils ont retrouvé un peu de cannabis, sans autre indice d'activités illicites. Une enquête a été ouverte, d'après notre correspondant sur place, pour faire la lumière sur cette affaire et notamment s'assurer que des drogues dures n'ont pas été balancées par la fenêtre durant la course-poursuite.