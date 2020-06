La Ville de Charleroi doit emprunter pour faire face à la crise.

Six mois après l’avoir voté à l’équilibre, le conseil communal de Charleroi n’a pas eu d’autre choix que de mettre son budget 2020 en déficit pour éponger les pertes de recettes et de dépenses liées au Covid-19 : la modification budgétaire n°1 votée ce lundi soir plonge le résultat dans le rouge à -5,8 millions.

L’ardoise inclut les surcoûts d’équipements et d’achat de fournitures d’hygiène et de protection sanitaire : masques, gel hydroalcoolique, séparateurs en plexiglas, produits désinfectants, savon, etc. Elle intègre aussi (...)