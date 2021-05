Le CPAS de Charleroi a communiqué la liste des associations lauréates bénéficiant de subsides afin de développer des projets. Au total c'est 42.700 euros qui ont été répartis entre les 11 associations sélectionnées.

Parmi celles-ci, l'asbl "Récoltes Solidaires" une association basée à Montigny-le-Tilleul. Leur mission : l'aide aux personnes précarisées et aux migrants. Le soutien financier tombe à point car la crise sanitaire a touché de plein fouet des personnes déjà très fragilisées. L'une des responsables de l'association, Caroline Ben Moussa revient sur une année particulièrement compliquée. "Nous avons dû nous adapter comme dans bon nombre de secteurs. Nous distribuons d'ordinaire des repas aux migrants du parc Maximilien à Bruxelles, à la gare du Nord et sur les aires d'autoroute de Spy et Rochefort. Nous n'avons plus pu nous rassembler pour préparer les repas . Chacun des bénévoles prépare de son côté et tout est centralisé pour ensuite être acheminé vers les différents points de distribution. Dernièrement nous avons préparé 600 sandwiches et chaque semaine nous distribuons de la soupe lors de la distribution des colis alimentaires à Jumet."

Même si la crise sanitaire et les différents de confinement ont durement touché les actions de l'asbl, le Brexit a également, joué un rôle dans le quotidien de l'association. "Certes, il y a la covid mais il y a aussi le Brexit qui complique énormément les voyages des migrants qui, pour une grande majorité, rêve de rejoindre l'Angleterre."

Pour les hébergeurs, la Covid et le Brexit a aussi bouleversé les habitudes. "Comme il est plus compliqué de rejoindre l'Angleterre, les hébergeurs ont dû s'adapter. Il a fallu gérer la pandémie et éviter de la propager. Parfois, certains hébergeurs n'ont pas pu accueillir des personnes car il y avait des cas de covid dans la famille accueillante. Le temps moyen d'un séjour est d'un mois et demi, il faut donc veiller à se protéger."

Si la crise sanitaire a durement impacté les rentrées financières, la responsable évoque une implication sans limites des bénévoles.

L'année dernière, en plus de l'aide alimentaire, l'association a pu offrir 1.000 paires de chaussures aux personnes précarisées.