"Cette campagne, qui sera lancée début janvier, part d’un double constat", explique l’Echevine de la Santé, Françoise Daspremont. "Concernant les mesures pour lutter contre la pandémie, les nombreuses sources d’information, officielles ou non, brouillent le message, qui n’est pas intégré par la population. Pour obtenir l’adhésion des citoyennes et citoyens carolos aux gestes à adopter pour leur santé, il faut expliquer autrement et multiplier les canaux de transmissions proches des gens. Mais il faut aussi sortir de la peur du Coronavirus et aborder la santé de façon plus large".

Le Service Santé et le cabinet de Françoise Daspremont ont ainsi souhaité élargir la problématique de la Covid aux diverses infections hivernales, les mesures de propagation et de protection étant les mêmes. Le message diffusé se voudra donc à la fois préventif, curatif et de promotion de la santé.

En contact permanent avec les professionnels de la Santé via le Comité de Pilotage de Charleroi Ville santé (qui regroupe à la fois les hôpitaux, les mutuelles, les soins à domiciles et d’autres institutions), l’Echevinat et le Service Santé de la Ville ont mis sur pied une campagne de communication validée par l’OSTA Carolo (Outbreak support team ambulatoire de l’AVIQ), le CLPS Charleroi Thuin (Centre local de promotion de la Santé), le SISD Carolo (coordination des soins à domicile) et la FAGC (Fédération des médecins généralistes).

Trois actions seront donc lancées, début janvier, en collaboration avec les professionnels de la Santé Carolo et en soutien avec les messages et outils par les instances fédérales :