Depuis ce 1er novembre, les contrôles de test covid seront obligatoires à l'entrée de tous les établissements horeca à condition de s'installer à l'intérieur.

Dans la zone de police d'Aiseau-Presles, Châtelet et Farciennes, le Chef de Corps Philippe Borza annonce d'emblée la couleur. "Il n'y aura pas d'équipes supplémentaires pour destinées à faire ces contrôle dans les cafés et restaurants. Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun afin que des infractions ne soient pas commises. C'est un peu un question de confiance. Chacun doit être au courant des risques qu'il encourt à essayer de frauder." Le Chef de Corps met donc tout le monde en garde et prévient qu'en cas de fraude ou de non contrôle, le client et le tenancier risquent une amende. Bien entendu il a conscience que certains patrons peuvent ne pas se sentir à l'aise pour effectuer ces dits contrôles. Il rappelle aux tenanciers qu'en cas de nécessité, la police peut se déplacer sur place afin de contrôler les clients. "Nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même panier. 95 % des établissements respectent les règles en vigueur. Nous serons vigilent à ce que les 5% restant ne fraudent pas. Frauder est juste l'occasion de payer bien plus cher son resto ou sa sortie."

En cas de non présentation des documents nécessaires le client risque de se faire exclure de l'établissement et une amende voire des poursuites judiciaires peuvent être entamées. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec les règlements, le chef de la police de Châtelet promet d'être inflexible.

Du côté des cafetiers on prend toutes les dispositions nécessaires au respect des règles en vigueur. A Châtelet, Laurent Vandeloise, patron d'un café a déjà pris toutes les dispositions et se base aussi sur une confiance réciproque. "Je connais ma clientèle. Il s'agit de personnes plus âgées qui rencontrent parfois des soucis avec leur GSM. Pour certains nous avons installé les applications nécessaires d'ailleurs. Les personnes qui ne souhaitent pas rentrer sont prier de quitter l'établissement ou de rester sur la terrasse."

En cas de non respect une amende allant de 250 euros à 750 euros peut être réclamée.