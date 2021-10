Pour aider les citoyens en difficulté à traverser la crise sanitaire, l’Etat Fédéral et les régions avaient octroyé des fonds spécial covid aux CPAS. En Wallonie, celui de Charleroi s’est vu attribuer une dotation complémentaire de près de 7,5 millions d’euros, articulée sur trois axes : l’accueil de nouveaux publics et le soutien accru aux bénéficiaires, l’aide en faveur des jeunes âgés de 18 à moins de 25 ans et enfin les interventions liées au bien-être psychologique.