Ce mardi 7 septembre 2021, sous l’impulsion de l’Echevine du Logement et de l’Urbanisme, Laurence Leclercq, le Collège communal a octroyé un permis d’urbanisme afin de créer un nouveau centre de formation avenue Caporal Alain Debatty, 271 à Gilly.

© D.R.

Ce centre permettra la formation de futurs employés pour les grandes surfaces Lidl et de facto de nouveaux emplois dans la Métropole et en Wallonie. "Ce projet est non seulement une plus-value sociale, mais aussi une plus-value au niveau de l’amélioration du territoire", explique Laurence Leclercq, l’Echevine du Logement et de l’Urbanisme.

Les travaux vont transformer les façades actuelles via la pose d'une brique de parement de ton brun et la modification des baies. Ce bâtiment sera composé d’un hall d'entrée et de distribution ; de deux salles de réunion ; de trois espaces bureaux ; de deux salles d'entraînement ; d’espaces sanitaires ; d’un espace vestiaire avec coin douche et de locaux techniques.

Ce projet prévoit également la reconversion des abords ; ils seront agrémentés d'un espace terrasse avec jardins au niveau de la façade orientée vers l'Avenue Caporal Alain Debatty et la Chaussée de Lodelinsart.

"Ces travaux formeront un ensemble cohérent et harmonieux s'intégrant au contexte architectural environnant et les aménagements intérieurs prévus sont qualitatifs et fonctionnels pour un centre de formation privé, précise Laurence Leclercq. C’est un investissement qui permet de se débarrasser d’un chancre urbain, de rendre l’espace urbain agréable. Mais il faut aussi souligner l’objectif qui y sera développer : former des citoyens pour leur permettre d’intégrer le monde du travail."