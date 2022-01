Le Centre de Revalidation pour Animaux Sauvages (CREAVES) de Virelles, accolé à l'Aquascope, manque de soigneurs. Dans un message partagé semaine dernière sur les réseaux sociaux, le directeur rappelle qu'une formation est organisée et est offerte à toutes celles et ceux que ça intéresserait.

La formation se fait en six sessions, les samedis 8/01, 22/01, 5/02, 12/02, 12/03 et 26/03, de 10 à 15 heures. La première session est passée, mais une séance de rattrapage peut être organisée. Organisée en collaboration avec le CREAVES de Namur, la formation se fait donc en partie à Virelles (Chimay, botte du Hainaut) et à Floriffoux (Floreffes, à l'ouest de Namur dans la basse-sambre).

Il faut un Covid Safe Ticket, et le port du masque est obligatoire à l'intérieur. Il est aussi demandé une participation de 100€ pour la formation, qui sera remboursée en intégralité après 10 prestations au sein du centre après la fin de la formation.

> Contact et information : creavesdevirelles@gmail.com ou 0499/714753. Tous les autres détails sont disponibles via la page Facebook de l'Aquascope.