La quatrième vague est à nos portes, l'avancement du Codeco de vendredi à mercredi est une preuve de l'urgence de la situation. Si plusieurs secteurs seront probablement amenés à adopter des mesures plus ou moins contraignantes dans l'intérêt public, au Relais Social on poursuit le travail d'aide aux plus fragiles dont font partie les sans-abri.

Depuis le début de la crise l'équipe carolo a dû s'adapter pour maintenir une aide et un soutien de première ligne. Quand on parle d'un retour au télétravail, on nous répond "que dans une certaine mesure c'est possible, mais nous devons aller à la rencontre des gens. Nous pouvons faire de réunions par vidéo mais cela ne marche pas avec notre public. Ils sont déjà hors de tout ce qui est numérique donc si nous n'allons pas à leur rencontre, ils ne savent pas l'évolution des mesures," explique Laurent Ciaccia du Relais Social.

Une autre mesure qui doit être adoptée est la vaccination obligatoire pour tout le personnel soignant or les éducateurs et autres travailleurs sociaux sont parfois amenés à porter secours sans être compris dans cette catégorie de personnel soignant. Dans le cas où la vaccination deviendrait obligatoire pour toute la population, les travailleurs sociaux se retrouvent en partie démunis. "Nous ne pouvons faire que de la sensibilisation. Bien entendu nous avançons les avantages de la vaccination mais nous ne pouvons pas les contraindre de force." Alors que le personnel soignant est menacé de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'en sera-t-il des personnes qui ne possèdent déjà rien, les allocations de survies seront-elles prises en otage?

Du côté des acteurs de terrain du Relais Santé, on assure que tous les travailleurs sont vaccinés donc l'obligation de la vaccination pour le personnel soignant ne s'y appliquera pas. Le port du masques et autres gestes barrières sont toujours d'application. "Contrairement à ce que l'on peut penser, les cas de Covid ont été assez rares chez les sans-abri. Ils vivent de manière plutôt isolée et ont peut-être un système immunitaire plus résistant ? Nous n'en savons rien mais c'est un constat."

Alors qu'il faut montrer patte blanche avant d'entrer dans un théâtre, un restaurant ou encore une salle de sport, en ce qui concerne l'accueil des sans-abri dans des lieux comme des abris de nuit, rien de tout cela. "En temps normal il n'est déjà pas obligatoire de donner son nom. Le CST n'est pas du tout demandé. Il n'y a qu'une prise de température et c'est tout."

Non seulement toutes les mesures adoptées au fil de la crise ne concernent pas directement les plus fragiles mais en plus aucun contrôle n'est prévu. Les sans-abri ont souvent le sentiment d'être exclus du monde mais ce sentiment est encore plus présent en cas de crise. La confiance aux politiques est totalement disparue mais la foi en la bienveillance du monde associatif est toujours bien présente.