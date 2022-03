Deux tornades blondes qui débarquent sur scène, ça peut faire des dégâts. Mais si en plus de se croiser elles se télescopent, on est (quasiment) sûr que ça finira en feu d’artifice. Cristina Pisa et Krystyna Flaba ont concocté un two women show décapant. Les deux humoristes offriront ce samedi 19 mars au Théâtre Poche le meilleur de leurs spectacles respectifs.

Mecs, gonzesses, régimes, drague, mensonges, et le reste : tout y passe, elles dézinguent à tout berzingue. Pétillant, déjanté, drôlifiant, elles promettent une soirée de folie et d’ivresse au public. D’ivresse car elles parleront aussi d’alcool, avec un sens poussé de l’autodérision. Les artistes s’étaient rencontrées lors de l’édition 2012 de Rire ensemble contre le racisme. "J’étais bénévole en coulisses et Krystyna présentait un numéro", raconte son binôme. "Nous avons fait un bout de chemin chacune de notre côté avant de nous retrouver en 2020 ! Nous avons imaginé de mixer nos deux shows dans une alternance de seule en scène entrecoupées de transitions."

Cela donne un concentré de bonne humeur qui ne laissera personne indifférent. Que vous soyez un homme, une femme voire ni l’un ni l’autre, le plaisir est assuré ! "Initialement, nous avions prévu de jouer en décembre 2020. Mais les contraintes sanitaires sont passées par là", poursuit Cristina, autrice du livre « Un jour mon connard viendra" qui explore les galères amoureuses. Elle y a puisé du contenu. Il a fallu reporter et reporter encore, covid 19 oblige. Sauf catastrophe, une date est maintenant arrêtée. Une seule représentation est à l’affiche le samedi 19 mars à 20h, mais si le succès est au rendez-vous, les humoristes promettent de remettre le couvert. Cristina et Krystyna échangent leurs indiscrétions. Elles invitent les spectateurs à coller une oreille à la porte. Tout le monde en prend pour son grade. "Mais chacun repartira avec la banane !" assurent-elles. A ce jour, la moitié des cent places disponibles ont déjà été vendues. Il ne faut donc plus tarder à réserver, au prix de 15 euros. Infos et réservations par courriel à xina334@hotmail.be ou via le compte Facebook de Cristina Pisa.