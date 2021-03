C’est l’histoire de deux carolos passionnés par le crossfit qui ont lancé leur projet "Wear and Wod". Il s’agit de faire l’intermédiaire entre les marques de vêtements et les acheteurs. En effet, Nicolas et Malory ont constaté que ces dernières étaient situées en dehors de l’Union Européenne. "De manière personnel, nous avons voulu passer commande sur Internet. Nous avons remarqué que les frais d’envois sont exorbitants. De plus, il y a aussi des frais de douane", explique Malory un des fondateurs de Wear and Wod.

C’est à partir de ce constat qu’est né ce concept. "Nous nous sommes dit pourquoi acheter des vêtements en grosse quantité pour pourvoir les revendre à d’autres personnes. Elles éviteront de cette manière tous les désagréments financiers",ajoute-t-il.

Il faut aussi noter qu’aucune boutique spécialisée dans le crossfit existe en Belgique. C’est pour cette raison que Nicolas et Malory ont installé leur point de vente à l’intérieur de la box "Crossfit 6000", à Montignies-sur-Sambre. "L’idée est de pouvoir offrir l’opportunité aux personnes d’essayer le vêtement avant de l’acheter", poursuit Nicolas l’autre fondateur du projet "Wear and Wod". "Notre projet permet aussi au box de crossfit avec lesquelles nous travaillons, de gagner en visibilité", enchérit Malory.

Malgré que les salles de sport soient fermées, Nicolas et Malory ont enregistré un beau chiffre d’affaires alors qu’ils n’ont ouvert que depuis le mois de janvier.

De plus, ces deux carolos vont ouvrir un autre point de vente dans la région d'Ath. Ils envisagent également de proposer d'autres produits indispensables à la pratique du crossfit.