C'est le conseiller MR Nicolas Tzanetatos qui a interpellé le collège au dernier conseil communal de Charleroi :résume-t-il, indiquant que s'il est souvent difficile de prendre les propriétaires inciviques sur le fait, proposer davantage de canisites (toilettes pour chiens) et des sacs pour déjections canines pourrait limiter le phénomène.

Les échevins Mahmut Dogru (Propreté) et Alicia Monard (Bien-être animal) sont bien conscients du problème : "il revient de manière récurrente dans le moniteur de sécurité établi par la police : l'état général d'un quartier joue un rôle dans le sentiment de sécurité des citoyens", écrivent-ils dans le bulletin des questions écrites. "Un quartier qui n'offre pas les standards de propreté "normaux" est vécu par les riverains comme laissé à l'abandon." Au même titre que l'état des routes, les déchets sauvages ou les herbes folles, les déjections canines minent le sentiment de sécurité.

Ils font un état des lieux : même si Charleroi compte 40 canisites fonctionnels (sur les 63 installés à l'origine), "proposer un réseau de canisites et de distributeurs de sachets de ramassage ne peut s'improviser." Un groupe de travail s'y penche actuellement, notent les échevins. Il faut éviter de placer un canisite à proximité de riverains (odeurs, bruits), il faut qu'il soit éclairé et qu'un banc soit à disposition, qu'il fasse la bonne taille (trop petit et vite souillé, trop grand et le propriétaire doit y entrer avec son animal) et qu'il soit entretenu. Quant aux distributeurs de sacs, "ils sont approvisionnés de façon hebdomadaire, mais on constate que les sacs sont rapidement enlevés et il est impossible de réapprovisionner à la demande." Depuis 2020, le dispositif est donc analysé, mais la crise sanitaire a postposé les choses. Les résultats, une fois connus, pourraient donner lieu à des investissements.

En parallèle, la Ville envisage une campagnes de sensibilisation pour les propriétaires, suivie d'une répression ponctuelle et répétée, avec amendes à la clé. Dans les écoles, des campagne de sensibilisation sont aussi envisagées auprès des jeunes, "c'est indispensable et surtout complémentaire à l'installation de canisites."

Il convient de rappeler que toute déjection canine qui n'est pas ramassée par le propriétaire est passible d'une amende (jusqu'à 350€).