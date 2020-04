Afflux spectaculaire de dossiers de chômage temporaire.

La crise du coronavirus dicte aussi ses urgences aux organisations syndicales. Dès l’annonce du confinement, les régionales FGTB et CSC ont supprimé l’accès public à leurs permanences, les échanges ne s’effectuent plus que par mail et par téléphone.

La montée du chômage temporaire pour cas de force majeure a amené les équipes à se focaliser sur l’encodage des bénéficiaires, afin d’activer leurs droits à un revenu de remplacement. "En trois semaines, nos organismes de paiement ont été confrontés à un afflux inédit de dossiers. Entre 25 et 30 000 pour la région de Charleroi Métropole", selon les secrétaires fédéraux de la CSC Fabrice Eeklaer et de la FGTB Vincent Pestieau.