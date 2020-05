Au-delà du fait de rouvrir, le directeur de l’Eden invite les autorités à définir un cadre.

C’est sur un ton solennel que Fabrice Laurent, le directeur de l’Eden s’exprime dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Son message va plus loin que la simple demande de réouverture des espaces culturels en Wallonie.

Si c’est après plus de 2 mois de fermeture qu’il s’exprime c’est par respect et décence. "Nous n’avons pas pris la parole plus tôt car les centres culturels comme les nôtres n’étaient pas les plus à plaindre. Des personnes souffrent du coronavirus, le personnel hospitalier doit gérer une situation compliquée, le secteur de l’Horeca est aussi très durement touché. Le secteur culturel peu subventionné ou pas est aussi en grande difficulté."

Alors que les réunions du Conseil national de sécurité se poursuivent et que les réouvertures se poursuivent également, Fabrice Laurent fait le constat amer que rien n’est encore très clair pour le secteur culturel. "Ce n’est pas qu’on demande une réouverture totale et immédiate. On n’est pas fous ! On sait bien que confiner plusieurs centaines de personnes dans un lieu clos ce n’est pas pour tout de suite."

Conscient des changements nécessaires, le directeur avance de nouvelles pistes et un besoin urgent de définir un cadre afin que le monde culturel puisse encore exister. "Si on veut continuer à travailler et exercer un rôle social, socio-culturel, on a besoin d’un cadre, de perspectives d’horizons. Et en fonction de ces horizons on est prêt à se réinventer. On pourrait envisager davantage de formes culturelles de proximité dans des quartiers pour des personnes qui ont subi le confinement de manière beaucoup plus difficile que la plupart d’entre nous : les jeunes en centre d’hébergement, les personnes en situation de handicap ou encore les aînés."

C’est convaincu que Fabrice Laurent pense que le centre culturel carolo (tout comme d’autres opérateurs socio-culturels) peut se réinventer et faire qu’artistes (et tous les métiers de la culture) et public se retrouvent à nouveau mais avant cela, il est plus que temps de définir un cadre !