Ce week-end de saint Valentin est un grand moment pour Romain Voisin, directeur du Vecteur, et son équipe. En effet, l’espace culturel donne rendez-vous aux amoureux… de l’art et des sorties culturelles.

Pour sa première exposition 2021, le Vecteur ouvre ses portes au public à la fois dans la galerie V2 et au Rayon (la bibliothèque).

Dans la galerie, François Tusseki et Patrick Croes détonnent avec des tableaux aux couleurs vives et une fresque murale gigantesque. Leur exposition s’est construite lors de leur résidence au Vecteur. Pendant un moi et demi, les deux artistes ont collaboré pour proposer au public des œuvres remplies d’espoirs sans références claires à la covid.

© NGOM

La collaboration de ces deux bruxellois n’est pas nouvelle et leur complicité dans la création réside dans leur complémentarité. François est peintre lettreur et de Patrick est peintre muraliste. Le nom de leur expo fixe déjà le contexte de la collaboration. "Nous avons décidé de mêler nos disciplines, nous travaillons sans nous concerter et le résultat est la somme de nos vues sur l’œuvre. Pour cette exposition, le travail se conçoit à quatre main. Et les compositions s’organisent en confondant les deuxunivers, c’est donc par un jeu de juxtaposition que les motifs multiculturels et colorés de Patrick s’associent au travail typographique de François. L’imagerie mélancolique de l’un répond au vocabualire non dénué d’humour de l’autre."

L’autre expo se déroule au Rayon. Là encore le projet est cohérent car Bastidrk est un passionné de BD alors, exposer dans la bibliothèque du Vecteur trouve tout sons sens. Originaire de Pont-de-Loup, l’artiste propose au public un voyage dans une BD en construction ou à l’arrêt. Intitulée Tête à Claques, Bastien propose de découvrir les dessins et l’univers de la BD intitulée "Le masque". "Il est clair qu’en deux semaines de résidences je n’ai pas pu construire toute la BD. Mais c’est une volonté de partager cela avec le public. Je traite du masque car tout le monde en porte un. Je ne parle pas du masque recommandé en temps de Covid, je parle du masque que l’on porte en société par exemple. Nous essayons tous à un moment de donner le change par ce masque." © NGOM

Si le lieu est bien choisi, cette période de carnaval l’est tout autant avec les personnages aux mêmes visages qui illustrent l’histoire volontairement non finie de Bastidk. On peut également découvrir une installation représentant un poste de travail de créateur de BD.

Les expositions se tiendront du 13 février au 27 mars. La réservation est obligatoire via le lien suivant : www.cutt.ly/TjRuUbN

Les artistes exposés tiendront également des ateliers pour les 8-12 ans le 3 mars pour bastridk et 24 mars avec François Tusseki et Patrick Croes.