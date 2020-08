Malgré la pandémie et le confinement, derrière les portes closes du Vecteur, l'équipe de Romain Voisin est restée active afin de proposer, dès que possible, ses activités et retrouver la présence du public dans ses bâtiments situés à la ville basse.

Parmi les bonnes nouvelles de la reprise, il y a le retour possible du public au Rayon, la bibliothèque du Vecteur dès le 2 septembre. Pour y avoir accès il est conseiller d'envoyer un mail annonçant sa venue. Le port du masque y est encouragé.

Outres cette réouverture attendue depuis de longues semaines, le Vecteur se félicite de pouvoir accueillir le public pour ses événements.

Le mois de septembre aura notamment au programme le rendez-vous annuel traditionnel des cyclistes amateurs... ou pas avec une nouvelle édition de "Bien le Bonjour de la Pédale". Cet événement convivial consiste en une visite à vélo de la région et de la ville.

La rentrée au Vecteur c'est aussi "La Rentrée Gratuite", l'événement phare du début de saison. Cette année, ce sont expositions qui seront accessibles le 11 septembre. La première, en collaboration avec le musée Art de Marges, est une collaboration entre Michel Goyon et Samuel Trenquier, deux artistes franco-bruxellois. La seconde est l'œuvre de la Liégoise Maud Dallemagne, en collaboration avec les Carolos Les Tontons Racleurs. En résonance à l'expo, le lendemain, le 12 septembre se déroulera un workshop basé sur le collage dirigé par Maud Dallemagne.

Pour prendre connaissance des modalités d'accès et de réservation : 071 278 678 et www.vecteur.be