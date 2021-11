Le système informatique de la Ville de Charleroi et son administration sont-ils impénétrables en cas de cyberattaque? La réponse est non. Mais ce n'est pas parce que Charleroi est plus vulnérable qu'une autre, simplement parce qu'en informatique,comme le soulignent tous les experts en cybersécurité.

Mais après les récentes attaques sur le barreau de Charleroi, la Clinique Saint-Luc de Bouge ou encore sur la Ville de Seraing, Charleroi a commandé un audit de sécurisation informatique. "La société d'audit choisie entamera prochainement ses travaux qui allient à la fois des tests de stress aux intrusions, des interviews in situ de nos agents et une réflexion approfondie sur la question des accès", indique l'échevin du Numérique Eric Goffart (C+) dans le bulletin des questions écrites du dernier conseil communal. Il répondait à une interpellation de son colistier Mohamed Fekrioui.

Actuellement, Charleroi dispose déjà d'éléments de protection : il faut un badge pour accéder aux bâtiments communaux, le réseau de l'administration - et ses ressources - sont protégés par des accès sécurisés (identifiant et mot de passe sur place, tunnel VPN à l'extérieur), une sauvegarde des données est effectuée tous les jours sur un serveur externe, les dispositifs de stockage (PC, ordinateurs portables, clés USB, etc.) sont encryptés... "Notre infrastructure de protection contre les attaques externes a été renouvelée l'année passée", assure l'échevin, qui indique aussi que les protections antivirus sont évidemment mises à jour régulièrement.

Enfin, et comme l'humain est souvent le "point faible" d'un système informatique, des consignes sont régulièrement envoyées par mail aux agents de l'administration. "Une mise à jour des bonnes pratiques informatiques est en cours d'élaboration et devrait être diffusée dans les prochaines semaines" selon Goffart.