Depuis ce lundi 29 décembre, des travaux sont en cours sur l'E420/A54 à hauteur de Jumet. Ces travaux consistent en la réparation portant uniquement sur certaines voies en direction de Nivelles.

Ces interventions permettront, avant l’arrivée de l’hiver, de réfectionner localement les voies de droite et du milieu de l’E420/A54 entre les échangeurs n°26 "Lodelinsart" et n°24 "Ransart", soit sur près de 2 kilomètres et ce, uniquement en direction de Nivelles.

© D.R.

Il est à signaler que les travaux entraînent d'importants embarras de circulation dont il faut tenir compte pour des déplacements.

Du 29 novembre en soirée jusqu’au 22 décembre, sur l’E420/A54 entre l’échangeur n°26 "Lodelinsart" jusqu’à l’échangeur n°24 "Ransart", en direction de Nivelles.

Pratiquement, le trafic routier est ramené à une seule bande et la vitesse est limitée à 70km/h. Toujours dans le sens Charleroi-Nivelles, l'échangeur n°25 à hauteur de Jumet Est est fermé. Les usagers circulant sur l’E420/A54 en direction de Nivelles ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie vers la rue de la Croix et la rue Jean Lipsin. Ils seront déviés via l’échangeur n°22 "Gosselies" afin de regagner l’autoroute en direction de Charleroi.

Les usagers circulant sur la rue Jean Lipsin ou la rue de la Croix ne pourront plus accéder à l’autoroute E420/A54 via la bretelle en direction de Nivelles. Ils devront emprunter l’autoroute en direction de Charleroi jusqu’à la sortie n°27 "Charleroi-Nord", la rue de Lodelinsart, le rond-point "Marsupilami", afin de regagner l’E420/A54 en direction de Nivelles.