C’est seulement un extrait du programme irrésistible du Dôme cette année.

La salle de la rue des Olympiades a trouvé son point d'équilibre. Entre rendez-vous sportifs et spectacles divers. Longtemps identifié comme un lieu quasi uniquement dévoué au basket, le Spiroudome devenu Dôme l'an dernier, on l'a déjà dit ici, continue donc à élargir son horizon. «L'objectif est de programmer 10 à 15 dates par an, pas possible de faire plus car les artistes préfèrent se produire idéalement le samedi pour attirer un public familial», explique le directeur général du Dôme Eric Schonbrodt.

Le bâtiment a subi un lifting pour le confort des artistes.

«Véronic DiCaire s'était plainte de la proximité de sa loge avec l'espace VIP. C'était légitime, ça manquait d'intimité, nous avons rectifié et créé trois loges non loin de la scène. Nous avons surtout réalisé d'importants investissements sur les éclairages, la scène. La salle n'est plus configurée uniquement pour accueillir des rencontres sportives».

Mais non, le Dôme ne renie pas pour autant sa première identité. «Le basket et les Spirous restent notre grande fierté, ça me donne l'occasion de rappeler la finale de la Coupe de Belgique le 8 mars. Nous continuons à programmer diverses disciplines sportives, du full contact le 21 mars, de la boxe le 16 mai où le boxeur Ryad Merhy remettra son titre en jeu.», énumère le boss du Dôme. Et puis, le calendrier de la maison annonce des choses clairement aux antipodes. « On ouvre nos portes à d'autres événements comme la Convention Tattoo le 5 juin, un univers incroyable qui attire un public très important. Il y a encore le spectacle de Messmer le 10 juin, l'hypnotiseur québécois aime revenir chez nous, nous l'avions programmé bien avant sa notoriété française sur TF1. On notera encore Renaud Rutten le 14 novembre et Born in 90's le 26 novembre ».

Voilà. On en vient à présent à la première édition du Summer Dome, 27 et 28 juin, une idée qui devrait avoir des suites. Les deux soirées auront lieu à ciel ouvert. « Le public est attendu sur le parking n°1 qui a bénéficié d'un nouveau revêtement. On mise sur dix mille spectateurs pour Dadju et cinq mille pour les Nineties. En coordination avec la ville, des mesures de sécurité seront prises, un plan de mobilité appliqué. Des navettes gratuites depuis la place de la Digue seront mises en place», annonce Eric Schonbrodt.

Dadju: le chanteur de Reine et de Compliqué va, comme on dit, essuyer les plâtres du Summer Dome le samedi 27 juin. « Dadju monte sur scène vers 21 heures, précise le tourneur belge Lucas Pierre, mais on ouvre déjà les portes à 18h avec un plateau composé de différents artistes. Et on organise un concours en ligne qui permettra à un inconnu de se produire durant cette première partie ».

Les Nineties: Place le lendemain dimanche 28 juin aux stars de la dance des années nonante. « On peut dire que c'est destiné à un autre public mais les fans de Dadju sont les bienvenus» , insiste Eric Schonbrodt. Des noms? Gala, 2 Unlimited, Snap!, Technotronic, Ice-MC, Haddaway. Et d'autres encore. Que du lourd, pour ceux qui ont la mémoire de cette décennie magique. « Les artiste viennent avec leurs musiciens, tout se fera en live », mentionne Lucas Pierre.

Stars 80, Une autre histoire : Prévue initialement pour la mi-mars, la date est reportée au vendredi 13 novembre. Un argument de vente pour ceux qui ont déjà vu Stars 80, en juin 2018 au Dôme ? «La tournée revient avec un nouveau concept, une nouvelle mise en scène et des lumières de folie », promet le tourneur.



Réservations sur Fnac, Ticketmaster et le site du Dôme.