Damien souhaitait plus que tout reconquérir Ludivine, la compagne de Marvin avec laquelle il avait entretenu une courte relation. Mais cette dernière ne voulait plus rien savoir de Damien, qui insistait pour reprendre la relation. Alors, Damien avait tenté de forcer le destin en fixant un rendez-vous à Marvin. Le rendez-vous avait eu lieu le 10 août 2019 à minuit, rue Pirmez à Gilly, dans un endroit sombre et désert.

Entre les rivaux, les hostilités avaient débuté plus tôt dans la journée. Damien avait envoyé plusieurs SMS à son rival dans lesquels il décrivait en détail les relations sexuelles partagées avec Ludivine. "Ton trou est fait", indiquait-il également à Marvin. À l’heure du rendez-vous, Marvin avait reçu un premier coup de barre de fer à l’épaule avant un coup de couteau dans la poitrine. Touché au cœur et à l’un des poumons, Marvin s’en sortait miraculeusement.

Pour le substitut Bouilliez, Damien avait prémédité son geste et voulait tuer son rival. Une peine de 7 ans de prison ferme avait été requise. Ce mercredi 20 janvier, Damien a finalement écopé de 6 ans de prison ferme. La préméditation de son geste n’a pas été retenue et son arrestation immédiate n’a pas été ordonnée, malgré les craintes de Marvin et Ludivine qui vivent dans le même quartier que Damien et le croisent fréquemment.