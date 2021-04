Damien est un jeune père de famille qui a profondément aimé Laura, même lorsque le couple a connu des hauts et des bas. En pleine séparation depuis février 2019, Damien a longtemps espéré se remettre en couple avec la mère de sa fille.

Un mois plus tard, les espoirs de Damien ont été réduits à néant. "J’ai appris qu’elle couchait avec d’autres hommes dans notre lit. Et ma fille était présente sur place quand ça s'est passé", explique le jeune père. En colère et après avoir consommé plusieurs canettes de bière, Damien a réagi de manière intolérable en frappant violemment Laura.

Le 22 mars 2019, à Charleroi, Damien lui a cogné la tête dans la portière du véhicule avant de lui asséner des coups de poing au visage. Lors de la même scène, la petite sœur de Damien a tenté de prêter main-forte à Laura. "Mais la mineure a reçu un Tupperware lancé par son frère en plein visage », précise le parquet.

À la suite de cette scène, Damien s’est repris en main pour gérer ses émotions. Il a d’ailleurs bouclé une formation complète pour la gestion de la violence. "J’ai effectué 21 séances de deux heures. J’arrive à mieux gérer mes colères maintenant."

Sans le moindre antécédent judiciaire, Damien devrait sans surprise obtenir une mesure de faveur le 20 mai prochain.