En l'espace de deux jours, c'est déjà la deuxième fois que Damien comparaît devant le tribunal correctionnel pour des faits similaires sur son ex-compagne : coups et blessures. Ce jeudi après-midi, c'est sur la scène de violence qui a éclaté le 12 février dernier que Damien s'est expliqué.



Ce soir-là, il est 22h lorsque Damien rentre au domicile conjugal. Plutôt éméché après avoir consommé des Gordon et une bouteille de Martini, le trentenaire s'emporte violemment sur la victime et lui assène un coup au visage. Coup issu d'un "mauvais réflexe", selon ses dires. Toujours selon Damien, sa consommation d'alcool au moment des faits est de la faute de la propre victime. "J'ai un problème de boisson depuis mes 18 ans. Cela faisait une semaine que je n'avais plus bu et je n'étais pas bien. Mon ex-compagne m'a ramené une bouteille de Martini car je n'étais pas bien."





"Fracasser ma gonzesse"

Avant son dérapage inquiétant, Damien avait déjà été interpellé par la police à 18h. Menaçant et agressif vis-à-vis des agents, Damien avait prévenu de ses futures intentions.La suite, on la connaît... Ce n'est seulement que le lendemain des faits que l'homme violent a pris conscience de ses actes., admet Damien.Pour le parquet, un encadrement pour la consommation d'alcool s'impose. Une peine de 37 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Me Lepied, à la défense, plaide une suspension probatoire.Jugement dans trois semaines.