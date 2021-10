On vous en parlait fin 2020, l'asbl Centre du Paysage a obtenu de la Région Wallonne la jouissance pour une durée de 40 ans de l'ancien site minier du Mambourg, entre les rues de la Broucheterre et Piges au Croly. "nous précisait alors Bernard Blareau de l'asbl.

Baptisé "parc de la B.B.C." pour Boommeester - Broucheterre - Charleroi, le projet a suivi son cours. En août dernier, les ronces ont été dégagées pour ouvrir la prairie. En septembre, 45 jeunes ont lancé les bases de ce futur parc ("évolutif, participatif, citoyen et durable", une première en Belgique) via un atelier inter-universitaire. Dès le mois de novembre prochain et jusqu'en mars 2022, un paysagiste débutera la première phase de plantations sur le parc, avec des haies fruitières, dans une action participative.

Mais l'asbl Centre du Paysage doit acquérir les premiers arbres qui structureront le parc: et pour ça, ils lancent un appel aux dons. "Notre association est soutenue par la Fondation Roi Baudoin qui nous apporte sa collaboration au projet. Les dons à partir de 40 € par an faits à la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé", précise le site de l'asbl. "Versez sur le compte de projet « Centre du Paysage », géré par la Fondation Roi Baudouin, n° de compte BE10 0000 0000 0404 BIC : BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication « 128/3277/00077 »".