Les soucis de mobilité vont être nombreux dans ce coin de Dampremy, à proximité du CEME : le grand chantier de rénovation de la rue Wauters, pour sa partie haute entre la rue Janson et la rue de la Limite, va s’ouvrir, ce lundi 16 mai. Sur un budget de 1 385 300 €, ces travaux vont s’étaler sur 250 jours ouvrables, soit environ une année entière.

Pour d’évidentes raisons pratiques, les interventions sont phasées. Le premier morceau durera jusqu’à la fin septembre, les déviations mises en place passeront par la rue Janson, la rue Sacré-Madame, la rue Paul Barré et la rue Jean Jaurès. Pendant cette première phase, deux zones de parking temporaires seront prévues pour les riverains, à la ruelle Sainte-Barbe et à proximité de l’école du Phénix.

La deuxième phase durera jusqu’en février 2023, circulation et stationnement seront toujours interdits pendant les heures de chantier, la déviation passera par les rues Janson et Jaurès.

Enfin, la troisième phase suivra dans la foulée, jusqu’en mai 2023.

Il s’agira, pendant ces 250 jours ouvrables, de procéder à la reconstitution des offres des trottoirs comme de la chaussée, de poser de nouveaux revêtements en hydrocarboné, de raccorder des avaloirs neufs et de créer de nouveaux passages piétons. Des coussins berlinois seront installés dans la rue et la voirie sera rétrécie car, à l’issue du chantier, celle-ci passera à sens unique, dans le sens de la rue Janson vers la rue Jaurès. Une piste cyclable bidirectionnelle sera tracée, à côté des nouveaux trottoirs, eux-mêmes plus larges.