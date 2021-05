Le bijoutier carolo Daniel Roelandts (1965-2021) est décédé la nuit dernière. Lui qui avait ouvert il y a 30 ans au passage de la bourse sa bijouterie "DanyOrCréation" manquera à ses proches et aux nombreux amis et copains qu'il s'était fait au fil des années. On le disait sincère, créatif, disponible et exceptionnel.

"Il est parti en paix, fier de voir ses enfants devenir des hommes. Vivez heureux , c’est ce qu’il souhaite au plus profond de son âme", signale sa famille via son profil Facebook.

La rédaction de la DH Charleroi présente ses condoléances à toutes celles et ceux touchés par ce décès.