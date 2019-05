Notre journaliste carolo Frédéric Ngom a accepté d'être président de bureau pour les dépouillements régionaux ce dimanche, dans sa circonscription.



S'il ne peut rien nous dire des résultats dépouillés pour l'instant (ils doivent être officiellements transmis à la justice de paix avant toute communication publique), rien ne l'empêche de nous expliquer les coulisses de son bureau. Et apparemment, c'est un peu stressant.

"Il y a des assesseurs qui sont pas venus, il a fallu aller dans les bureaux, se débrouiller avec la formation qu'on a eu et tout n'était pas super clair. Heureusement on s'entend bien avec ceux d'à côté, parce qu'ici, c'est la première élection de tout le bureau. Et vu qu'il y a parfois des trucs qui peuvent être contestés, et faut qu'on discute si on prend le bulletin, si on le compte nul, etc.", résume Frédéric Ngom, joint par téléphone ce dimanche soir.

Et en plus du stress (aucune erreur n'est acceptable), ils ont eu un soucis dans leurs chiffres, les obligeant à tout recompter: "Quand tu reçois une urne, il faut compter tous les bulletins, pour avoir ton nombre maximum. Et ici on a dû recompter tout, parce qu'on avait 3 bulletins en plus que le compte initial. Bon, on en a profité pour recompter les voix de préférence aussi..."

L'équipe sur place se fait les dents sur la première urne, ils sont six pour compter à peu près 2.500 bulletins d'ici la fin de la journée : on l'a écrit, c'est la première élection de 100% des membres du bureau, du président à l'assesseur. "On se débrouille, si besoin on a les autres bureaux pour aller demander conseil, et aussi un numéro de centrale téléphonique au cas où."

Problème supplémentaire: "J'ai un des bureaux où il y a le plus d'absentéïsme. Normalement, on doit être un président, une secrétaire, 4 titulaires et 5 suppléants... et je n'ai eu qu'un suppléant et 2 titulaires. On a dû aller chercher des gens en bas, dans les réserves prévues par le dispositif."

Et du coup, la soirée est fatiguante. "Ca demande beacoup de concentration, pour ne pas se tromper: on compte à deux, pour que l'un assure l'autre. On fait un tas pour les têtes de liste, on fait un tas pour les titulaires, un tas pour que les suppléants, et un pour titulaires et suppléants. Et faut pas oublier les nuls et les blancs, où pour les nuls on doit parfois discuter pour savoir si on l'accepte ou pas... bref! On a commencé à 15h30, et on n'a pas encore fini la première urne."

Frédéric Ngom et son bureau devraient avoir fini vers minuit, un peu avant probablement. Puis, pour lui dans son rôle de président, il lui faudra encore déposer tous les documents, présences, absences, etc. Et bien sûr ramener dans des sacs scellés les bulletins, déjà comptés, au juge de paix. Toute une aventure!





(Photo d'illustration)