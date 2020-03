Mais comment s'organisent les élus locaux ? Y a-t-il encore des décisions politiques à prendre ? Des marchés publics à passer ? Le confinement en Belgique a fait changer pas mal Pascal Tavier (PS), bourgmestre de Pont-à-Celles, a répondu à nos questions.

- Des décisions politiques communales doivent-elles continuer à être prises? Travaux, mobilité du personnel, investissements, etc. ou bien tout tourne désormais autour du coronavirus?



"Les mesures qui peuvent être prises par le collège le sont, il se réunit normalement. Pour l'instant, on dispatche tout ce qui est travaux et entretiens. On donne évidemment des ordre du travail au personnel, sachant que la réglementation nous restreint, bien évidemment. On privilégie le télétravail - on le faisait déjà beaucoup avant la crise - et on tient compte aussi du principe de distanciation physique, ce qui limite certains travaux. Mais par exemple, s'il faut entretenir une rigole sur 50 mètres, il y a un ouvrier tous les 10 mètres et ça pose pas de problème. Le collège se réunit pour organiser la crèche, les écoles, etc. et prend les décisions, puis le directeur général établit les circulaires nécessaires."



- A Pont-à-Celles, les conseils communaux auront-ils lieu? Et les collèges? Dans quelles dispositions?



"Le conseil communal de ce lundi a été reporté, mais il n'y avait aucun point urgent. Et la directive du ministre Dermagne, reçue mardi, dit clairement que le report est à privilégier. Nous avions pris la bonne décision. Cela dit, par exemple pour la réfection de la rue Dasbois à Thiméon, on dépend des entreprises, et certaine sont à l'arrêt. Donc cette crise met un frein au fonctionnement communal de façon indirecte."



- Le confinement, le télétravail politique, c'est possible?



"En ce qui concerne le collège, pour l'instant notre salle permet qu'on se réunisse en gardant les distances de précaution nécessaires. Je précise que la directive ministérielle nous indique que les décisions peuvent être prises, si difficulté de déplacement, par mail d'abord et puis ratifiées par la suite. Mais jusqu'à présent, à Pont-à-Celles, nous avons toujours pu nous réunir, et avec une équité de répartition, parce qu'on est en majorité entre PS et IC."



- Avez-vous une cellule de crise communale active? Ou bien vous vous référez au conseil national de sécurité?



"On se réfère bien évidemment aux consignes du gouverneur et du conseil national de sécurité. Dès qu'il y a une communication, le collège se réunit avec le directeur général, qui réunit ensuite le comité de direction de la commune, avec les responsables de service. Mais on n'a pas, à proprement parler, de gestion de crise - au contraire de ce qu'on a fait dans la maison de repos dans laquelle je travaille sur le côté, par exemple. Mais le collège puis le comité de direction se réunissent à chaque fois que des nouvelles consignes sont données."



- Y a-t-il une "unité communale" notable? Au sein des différents partis, entre majorité comme opposition?



"Au niveau du collège, il y a unité, aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de l'opposition, j'ai eu quelques échanges, et le climat est comme il doit être : le fédéral montre bien l'exemple actuellement, je trouve, surtout niveau francophone. Notre opposition se calque, je crois, sur cela. Il faut dire aussi que nous gérons la crise sans en faire une exploitation politique. Et comme il n'y a pas d'instrumentalisation derrière, jusqu'à preuve du contraire il me semble qu'Ecolo et le MR nous font confiance pour gérer. Nous ne faisons évidemment qu'appliquer les directives, on met en couleur les dessins qui viennent d'en haut en essayant de ne pas passer les lignes. On est donc tous unis autour d'une même cause."



- Votre routine de bourgmestre a-t-elle changé?



"En nombre d'heure, mon travail n'a pas nécessairement changé. Mais le travail lui-même a changé. Les réunions programmées ont été reportées, que ce soit mobilité, CLDR, ou les réunions citoyennes... De même qu'en tant que bourgmestre et membre du collège, j'avais des missions de représentation dans les fancy-fair, les événements sportifs, etc. Tout cela on ne le fait plus. Mais à côté, le nombre de collèges à tenir, le nombre de circulaires à lire, augmentent."



- Une journée-type aujourd'hui?

"Mardi soir, dès la communication du CNS, je me suis mis en rapport avec le directeur général pour organiser un collège ce mercredi matin à 10 heures. Puis hier, tard, vers minuit, j'ai reçu les directives du gouvernement, et j'en ai fait copie aux membres du collège. Puis avant le collège, on a pu lire le projet qu'avait rédigé le directeur général. Finalement, on a été retenu à la commune jusque midi. Il faut savoir aussi que chaque échevin et membre du collège travaille en fonction de ses compétences. J'ai par exemple pris l'initiative d'aller visiter les crèches pour m'entretenir avec les puéricultrices, et avec la direction des écoles pour voir les éventuelles difficultés et faire le point. Le rôle des élus, et peut-être encore plus que jamais dans des moments difficile, c'est d'être au service du public. Un rôle de relais, de la population vers le collège au niveau communal, voire plus haut - je pense au gouverneur. Quand des pharmaciens ou des responsables de supermarchés me contactent avec des questions, je les relaie vers le conseil provincial ou les services de la Zone de Police. Et évidemment, nous avons un rôle de relais du gouverneur vers la population, avec des liens vers les sites de références pour que les gens puissent rester informés au jour le jour."