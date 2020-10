Quentin, étudiant studieux, vient d’être tout récemment diplômé en traduction et interprétation et souhaite travailler à l’étranger. Autant dire que pour Quentin, ce sont les études avant tout.

Mais ses priorités ont vite changé lorsqu’il traverse une période compliquée entre mai 2017 et janvier 2018. Quentin a dû faire face au décès précoce de sa maman et n’était pas épanoui dans sa relation sentimentale de l’époque. Son échappatoire : consulter des sites pédopornographiques.

Dans son audition, Quentin affirmait être attiré par les enfants âgés entre 12 et 15 ans et qu’il avait même déjà fantasmé sur sa "jolie voisine" âgée de 13 ans. Pour lui, consulter des fichiers pédopornographiques était devenu une sorte d’addiction qu’il ne parvenait pas à contrôler. "Je n’ai aucune idée de ce qui m’a amené sur ces sites."

Pour le substitut Lafosse, Quentin devait être encadré. D’autant plus qu’un rapport d’expertise n’excluait pas une possible récidive. Une suspension probatoire était requise pour surveiller le comportement de Quentin, via un suivi avec un psychologue spécialisé.

Lors du jugement prononcé ce mercredi, le tribunal a lourdement insisté sur la nécessité de mettre en place un suivi strict. Mais pour éviter son déclassement vu son jeune âge, Quentin a obtenu une mesure de faveur.