En 2018, Dany a violemment réagi quand il s’est vu refuser l’accès à son domicile par sa compagne. Et pour cause, puisque le compagnon est totalement ivre et agressif. Énervé et touché dans son orgueil, Dany se retourne donc sur un gamin, de passage dans la rue, en lui assénant une gifle.

D’autres passants sont également virulemment invectivés par Dany. Auditionné, ce dernier n’a aucun souvenir des faits. Dany aurait pu échapper à une comparution devant le tribunal correctionnel, mais il n’a pas presté les heures prévues pour la formation en gestion de la violence.

Une peine de 8 mois de prison a été requise, par défaut, contre le prévenu. Jugement dans quatre semaines.