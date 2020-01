Après La boîte de jazz, animée par Jaques Mercier, La boîte à images et La boîte à cancan incarnées par Jean-Pierre Castaldi, voici maintenant La boîte à chansons magnifiée par Francis Lalanne. Le concept consiste ici à emporter les spectateurs à travers les petites et grandes histoires de cet art pas si mineur que ça. C’est déjà un triomphe car pratiquement toutes les représentations (cent places par soirée) vont se jouer à guichets fermés, mais il reste encore quelques entrées pour le mercredi 5 et le jeudi 6 février. On a demandé au chanteur de "La maison du bonheur" de nous en dire un peu plus.

Pourquoi a-t-on fait appel à vous pour ce spectacle ?

"C’est une question qu’il faudrait poser au producteur. Mais il est vrai que lorsque j’ai vu ce qu’il avait fait avec Jean-Pierre Castaldi, j’ai aimé ça, on ne refuse pas une aventure extraordinaire. Le spectacle public rejoint toutes mes valeurs. Je suis un saltimbanque, un théâtre qui roule c’est l’idéal pour quelqu’un comme moi."

Vous avez dit que ce spectacle était une sorte de retrouvailles ?

"Oui, car j’ai connu tous les chanteurs qui sont au programme, à part Maurice Chevalier et Ouvrard. J’ai eu la chance de partager des moments extraordinaires avec eux. Léo Ferré par exemple c’est 15 ans d’amitié et de fraternité. Il a publié un texte où il dit de moi ‘tu es mon frère’."

C’est durant la soirée du 9 octobre 1978, date de la mort de Jacques Brel, que se déroule l’histoire. Pourquoi ?

"Si je réponds à cette question, je vais rompre le ressort le plus important de l’histoire qui se présente comme une pièce de théâtre. Il faut assister au spectacle pour le découvrir. Ce qu’il faut savoir c’est que l’on revient sur l’histoire de la chanson française depuis l’époque médiévale, le personnage que j’incarne, Francis Lavoix, entraîne le public à travers les siècles. C’est le producteur de la tournée Cédric Monnoye qui a conçu, écrit et mis en scène ce spectacle."

La chanson la plus émouvante jusqu’aux larmes à interpréter ?

"Ne me quitte pas, de Jacques Brel. D’autant plus que le spectacle se donne en Belgique, il se passe quelque chose de spécial avec le public belge. Jacques Brel me disait un jour ‘un bon interprète c’est un bon voleur’. En clair, quand je reprends une chanson, je dois me l’approprier, il faut que ça devienne MA chanson."

La plus difficile à mémoriser?

"La chanson d’Ouvrard, "Je n’suis pas bien portant". Techniquement très dure à chanter. Le port d’Amsterdam de Brel aussi, techniquement très compliquée à faire."

Que pouvez-vous nous dire de la pianiste qui vous accompagne, la Bruxelloise Anaïs Elba ?

"Je ne la connaissais pas avant. C’est une grande artiste, j’ai beaucoup de chance de travailler avec elle, elle m’apporte beaucoup. Énormément de fraîcheur, elle a le sens du travail bien fait."

Vous avez déjà fait quelques dates avant Charleroi. Quelques retouches depuis ?

"C’est un spectacle vivant, il évolue effectivement. On le retouche en permanence. Il se transforme à chaque représentation, il se bonifie même. Un spectateur qui serait venu nous voir à Ixelles verrait quelques différences."

Vous connaissez un peu Charleroi, vous avez prévu de faire un peu de tourisme ?

"J’y suis déjà venu, c’est vrai. Je me souviens d’un bon restaurant, Le Cabaret Vert, j’y avais mangé des anguilles. Nous sommes à Charleroi jusqu’au 9 février, je vais bien sûr en profiter pour redécouvrir la ville, ses lieux de vies, ses restaurants."





La boîte à chansons : réservations et renseignements www.070.be ou 02/346 93 93