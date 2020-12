Que ce soit au complexe sportif de Roux, celui de Marchienne Bellevue, la salle Ballens à Monceau-sur-Sambre, le Centre Sportif de Mont-sur-Marchienne et celui de Ransart, ou encore le centre de loisirs de Lodelinsart, tout l'éclairage a été remis à neuf. En utilisant du LED, pour remplacer les néons et autres ampoules à incandescence vieillissants, avec possibilité de régler l'intensité, et une partie "éclairage intelligent" pour les douches et vestiaires.

Un long chantier, qui a démarré début 2020 et qui s'est poursuivi tout au long de l'année - malgré une interruption lors du premier confinement. C'est la Ville de Charleroi, via ses échevins des infrastructures sportives Karim Chaïbaï et des bâtiments Xavier Desgain, avec l'intercommunale Igretec, qui a décidé de réaliser les travaux pour l'économie d'énergie. Pour ce faire, ils ont reçu un subside 91.600€ de la Wallonie (plan UREBA) pour aider à payer la facture totale de près de 746.000€.

Mais cette dépense peut être vue comme un investissement : en effet, la Ville prévoit une économie de 90.000€ par an sur sa facture d'énergie, ce qui rendrait le chantier virtuellement gratuit en un peu plus de 8 ans, "tout en diminuant de façon significative les émissions de CO2. Un bénéfice évident pour les finances communales et pour l’environnement. C’est la ligne claire qui structure les investissements communaux : économie d’énergie et respect de nos obligations en matière de climat ainsi que notre rôle d’exemplarité dans ces domaines", souligne Xavier Desgain.

"Ce dossier permet de répondre à une demande des nombreux clubs sportifs en terme de confort et de luminosité", se félicite de son côté Karim Chaïbaï. "Il s’agit d’une première étape concentrée sur les complexes sportifs. Mon souhait est de tout mettre en œuvre pour également équiper les terrains de sport extérieurs, mais aussi de progressivement élargir aux autres terrains."