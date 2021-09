Leader européen dans l’impression digitale de supports grands formats (bâches, roll up, kakemonos, etc.), la société Vedi a mis à profit la crise sanitaire pour transformer ses activités de vente en ligne. À moins que ce soit la crise qui lui ait imposé cette évolution. "Avec la fermeture de l’événementiel, nous avions perdu près de 90 % de notre chiffre d’affaires au début du premier lockdown", témoignent Matthieu Vanham et Eric Hoffelinck, cofondateurs de la PME.