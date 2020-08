Le monde de la culture est en grande détresse. Non seulement les artistes et autres intervenants comme les techniciens, machinistes et les régisseurs ne peuvent être remis au travail mais à côté de ceux-ci il y a les acteurs de terrains, de proximité comme les centres culturels. Si Charleroi peut être fier du sien (l'Eden), d'autres moins connus font aussi bien mieux que de garder la tête hors de l'eau.

A Farciennes, commune dite "ouvrière" de près de 12.000 habitants, le centre culturel local a saisi toute l'importance de continuer à proposer de la culture, et par-là, la possibilité de se construire un esprit curieux et critique. "Contrairement aux autres années, nous n'avons pas fait éditer de programmes. Tout bouge de semaine en semaine et clairement cela nous coûte également.