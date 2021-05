Depuis plus d'un an le quotidien a profondément changé et bon nombre de secteurs ont dû se réinventer. Parmi ceux-ci, Axess Guarding, agence de gardiennage dont le siège est situé à Ransart.

Avec des activités tournant essentiellement autour de l'encadrement d'événements, il a fallu revoir les services offerts par l'entreprise. "Sans événements, nous nous sommes tournés vers d'autres missions comme la surveillance de magasins et de chantiers, chose que nous faisions déjà," explique David Mwaku, responsable d'Axess Guarding.