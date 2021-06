De nombreux coups sur son ex-compagne : Sébastien devra respecter des mesures probatoires Charleroi Lee Colonius En Belgique et au Mexique, Sébastien a été l’auteur de coups. Mais il obtient un sursis probatoire avec les quinze mois de prison. © Reporters

En août, juillet, octobre et novembre 2019, à Manage, Aurore a été victime de coups et blessures par son compagnon. D’après la jeune femme, son ex-compagnon lui a fracturé le nez ou lancé une télécommande en plein visage.



Sébastien, via son avocat, avait admis avoir blessé Aurore dans sa voiture le 31 août 2019 avec "un coup de coude involontaire", qui a quand même entraîné une fracture du nez et un déplacement de la cloison nasale…



La peine dissuasive et constructive requise par le parquet a été prononcée ce vendredi 11 juin.