Les activités de l'aéroport de Charleroi étaient fortement perturbées samedi matin en raison des chutes de neige. La plupart des avions y enregistrent en effet des retards de deux à trois heures à l'atterrissage et entre 1h30 et plus de cinq heures au décollage, selon le site internet de Brussels South Charleroi Airport. Aucun vol n'a été annulé, y souligne-t-on cependant.

Les avions étaient prêts à partir en tout début de matinée avant que n'arrivent des chutes "abondantes et imprévisibles" de neige. Cela a suspendu les opérations de dégivrage des appareils qui étaient en cours. Les activités de l'aéroport ont été mises à l'arrêt.

Les retards se sont dès lors accumulés. La piste de l'aéroport a depuis été déneigée et est à nouveau opérationnelle, mais il faut encore retirer les couches de neige et de glace qui se sont accumulées sur les avions. Un processus qui prend de 20 à 30 minutes par appareil.

L'aéroport s'attend à des perturbations pour tout le reste de la journée.

Avion évacué à Deurne après avoir glissé sur le gazon alors qu'il circulait sur le tarmac

Un avion a dû être évacué de ses passagers samedi matin à l'aéroport de Deurne (Anvers) après que son nez se soit retrouvé au-dessus du gazon bordant le tarmac. L'appareil de la compagnie TUI Fly, en partance pour Murcie, a en effet glissé alors qu'il se déplaçait vers la piste de décollage. Personne n'a été blessé.

L'avion s'est retrouvé coincé dans l'herbe, qui était trop humide en raison des récentes intempéries pour lui permettre d'encore en sortir. Les passagers ont dès lors été évacués et ont pris la direction de Brussels Airport à Zaventem, où ils monteront à bord d'un autre appareil.

L'aéroport souligne que l'incident ne s'est pas produit durant le décollage ou l'atterrissage et que les occupants de l'avion n'ont dès lors couru aucun danger.

L'appareil va à présent être retiré de sa mauvaise posture.