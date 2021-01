« Nous avons veillé, dans l’octroi du permis, à ce que les logements soient agréables et fonctionnels au niveau de l’agencement et de la grandeur des pièces de vie, précise Laurence Leclercq. La qualité de l’habitat proposé, tant par le privé que par public, reste notre leitmotiv. Nous nous trouvons aussi sur une artère hyper commerciale et nous nous réjouissons que des opérateurs privés réinvestissent les étages des bâtiments. »

Le bien présente une superficie habitable de 204m2. Le rez-de-chaussée est effectivement occupé par un commerce. Le premier étage proposera un appartement une chambre et le deuxième étage sera composé d’un studio.

Lors du Collège précédent, Laurence Leclercq, présentait également un permis à octroyer, sous conditions, à un entrepreneur privé pour transformer deux immeubles de rapport (rue de la Montagne et rue Gustave Nalinne) en un commerce et 4 appartements.

« Je me réjouis de l’aboutissement de ce dossier qui va proposer de nouveaux logements qualitatifs au centre-ville avec des surfaces confortables, notamment au niveau des chambres, précise Laurence Leclercq. Ainsi, le projet est composé, au niveau de la rue de Montagne, d’un commerce au rez-de-chaussée et de deux appartements une chambre aux étages. A la Rue Gustave Nalinne (ancienne place Bourdon), un appartement une chambre et le second possédant deux chambres seront aménagés.»

Au-delà de la mise sur le marché de nouveaux logements, ce projet revêt également une importance urbanistique puisque la façade et les menuiseries extérieures de l’immeuble de la Rue Gustave Nalinne seront rénovées. Côté Montagne, l’esthétique générale du bâtiment sera préservée.

« Nous savons combien les investissements privés qui peuvent être réalisés en ces lieux sont importants. Le projet est de qualité et combine commerce et création de logements aux étages. Nous devons continuer sur cette voie ».