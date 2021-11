On ne le sait que trop, la quatrième vague de l'épidémie liée à la Covid touche encore durement la population. A différents niveaux de pouvoir, des décisions sont prises afin de contenir la pandémie et protéger la population. Parmi les mesures prises, il y a l'annulation des fêtes rassemblant au même endroit plusieurs dizaine de personnes. Même si des mesures sont prises afin de permettre ces événements festifs, elles sont trop contraignantes - et le risque reste présent - pour beaucoup de pouvoirs locaux.

Pour ces raisons, les annulations des festivités publiques de Noël s'enchaînent depuis le week-end dernier.

"Pas de gaité de cœur"

Dans le cas de Courcelles et de ces Fééries qui devaient avoir lieu du 3 au 29 décembre, "le Collège communal a décidé à contre-cœur, d’annuler". Et la députée-bourgmestre Caroline Taquin de déclarer : "nous partageons la déception que ressentiront de nombreux courcellois mais il était impossible de maintenir un tel événement de masse, basé sur le partage et la convivialité dans de telles conditions. Mais si cela permet d’augmenter nos chances de passer les fêtes de fin d’année en famille, cela en vaut vraiment la peine !"

A Montigny-le-Tilleul on a aussi décidé d'annuler les festivités de Noël. "Cela n'a pas été fait de gaîté de cœur," nous explique la Marie-Hélène Knoops, la bourgmestre. "Suite au Codeco de la semaine dernière, nous avons décidé de ne pas continuer les préparatifs. Les mesures comme le port du masques même en extérieur et le placement de barrière Héras, le tout géré en interne nous paraît contraignant. Et mettre tout en œuvre pour contenir la pandémie doit être notre priorité."

Ces deux nouvelles annulations de marchés de Noël à Courcelles et Montigny-le-Tilleul s'ajoute à celle d'Ham-sur-Heure, décidée durant le week-end.

Entre-temps, le marché de Noël de Thuillies et celui du Bois du Cazier ont aussi été annulés, a-t-on appris ces dernières heures. La Ville de Fontaine-l'Evêque, de son côté, a également annoncé que les Fééries prévues les 10-11-12 décembre n'auraient pas lieu non plus.

Des contrôles renforcés à Charleroi

En ce qui concerne le marché de Noël de Charleroi avec son village de chalets sur la place de la Digue et la patinoire sur la place Verte, aucune annulation en vue.

"Nous sommes très positifs, le marché aura bien lieu et ouvrira ce vendredi. Pour nous les nouvelles mesures ne changent pas grand chose. Nous avions déjà prévu l'infrastructure. Un contrôle de CST était déjà prévu sur la place de la Digue. Nous devons mettre en place un contrôle CST à partir de 16 ans sur la place Verte et 12 ans sur la place de la Digue," explique Julie Cordemans de 50N5E.

Pourquoi cette différence d'ambiance? Un des points mis en avant par la bourgmestre de Montigny-le-Tilleul est la difficulté de la gestion de l'événement par les pouvoirs publics directement: "Nous devons gérer en interne avec nos propres services pour un événement de ce type. Il faut définir le périmètre et assurer les contrôle de CST. Le but de ce marché de Noël est de se réunir dans un climat familial et convivial. Nous ne voulons pas passer notre temps à gendarmer alors que le temps est normalement à la fête. Les grands marchés de Noël peuvent se faire car ces contrôles sont souvent gérés par des sociétés externes."